В Иране назвали причину провала антироссийских санкций
Санкции со стороны западных стран в отношении Москвы не достигли ожидаемого эффекта благодаря работе платежной системы «Мир», сообщает Resalat.
По данным иранского издания, Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей. «Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT», — говорится в статье. Отмечается, что осуществить заблаговременные меры не удавалось еще пока никому.
Иранские аналитики считают, что наличие «Мира» смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. При этом западные страны оказались в затруднительном положении в сложившейся ситуации.
Напомним, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что летом регулятор планирует договориться о приёме карт «Мир» ещё с двумя туристическими странами. В настоящее время карты «Мир» принимают 10 стран, но этого мало.
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