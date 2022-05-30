В Иране назвали причину провала антироссийских санкций

По данным иранского издания, Москва заблаговременно создала и ввела эксплуатацию локальную систему международных платежей. «Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT», — говорится в статье. Отмечается, что осуществить заблаговременные меры не удавалось еще пока никому.

Иранские аналитики считают, что наличие «Мира» смягчило последствия прекращения работы в стране Visa и MasterCard. При этом западные страны оказались в затруднительном положении в сложившейся ситуации.

Напомним, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что летом регулятор планирует договориться о приёме карт «Мир» ещё с двумя туристическими странами. В настоящее время карты «Мир» принимают 10 стран, но этого мало.

