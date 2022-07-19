Путин заявил о хороших темпах развития отношений между РФ и Ираном

Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, сообщает РИА Новости.

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В начале встречи с иранским президентом Ибрахимом Раиси российский лидер отметил, что товарооборот достиг рекордных значений.

Также Путин подчеркнул, что укрепляется взаимодействие Москвы и Тегерана «по международной безопасности».

«Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», подчеркнул президент РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Тегеране запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты.

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ФОТО: РИА Новости
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