Путин заявил о хороших темпах развития отношений между РФ и Ираном

В начале встречи с иранским президентом Ибрахимом Раиси российский лидер отметил, что товарооборот достиг рекордных значений.

Также Путин подчеркнул, что укрепляется взаимодействие Москвы и Тегерана «по международной безопасности».

«Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», подчеркнул президент РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Тегеране запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты.

