Путин заявил о хороших темпах развития отношений между РФ и Ираном
Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются хорошими темпами, сообщает РИА Новости.
В начале встречи с иранским президентом Ибрахимом Раиси российский лидер отметил, что товарооборот достиг рекордных значений.
Также Путин подчеркнул, что укрепляется взаимодействие Москвы и Тегерана «по международной безопасности».
«Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», подчеркнул президент РФ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Путина в Тегеране запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты.
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