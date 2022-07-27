Иран будет обслуживать российские самолета
Тегеран одобрил соглашение о поставках оборудования в Россию, а также техническом обслуживании российских самолетов, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Управления гражданской авиации Исламской республики Миракбара Разави.
По его словам, согласно соглашению, в РФ смогут доставлять детали и оборудование иранского производства. Также планируется осуществлять ремонт, поддержку и проведение техобслуживания российских авиалайнеров в сервисных центрах Ирана.
Ранее между Россией и Ираном был подписан документ, согласно которому число пассажирских авиарейсов между двумя странами увеличится до 35 в неделю.
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