Иран будет обслуживать российские самолета

По его словам, согласно соглашению, в РФ смогут доставлять детали и оборудование иранского производства. Также планируется осуществлять ремонт, поддержку и проведение техобслуживания российских авиалайнеров в сервисных центрах Ирана.

Ранее между Россией и Ираном был подписан документ, согласно которому число пассажирских авиарейсов между двумя странами увеличится до 35 в неделю.

