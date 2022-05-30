СМИ: Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных

Министерство цифрового развития согласовало законопроект, который будет усиливать ответственность компаний за утечку персональных данных клиентов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Delivery Club сообщил об утечке данных клиентов

Отмечается, что законопроект предполагает введение оборотного штрафа до 1% и увеличение его до 3%, если компания будет скрывать инцидент.

По данным издания, законопроект на ближайшей неделе планируют внести в Госдуму. Так, введение оборотных штрафов поддерживает депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, у бизнеса должна быть мотивация сохранять данные пользователей в безопасности.

Ранее столичный мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей в открытый доступ. В марте сервис сообщил об утечке данных своих пользователей, объяснив инцидент недобросовестными действиями одного из сотрудников.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:УтечкаШтрафРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры