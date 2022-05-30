СМИ: Минцифры ужесточит ответственность за утечку персональных данных

Отмечается, что законопроект предполагает введение оборотного штрафа до 1% и увеличение его до 3%, если компания будет скрывать инцидент.

По данным издания, законопроект на ближайшей неделе планируют внести в Госдуму. Так, введение оборотных штрафов поддерживает депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, у бизнеса должна быть мотивация сохранять данные пользователей в безопасности.

Ранее столичный мировой суд оштрафовал сервис «Яндекс.Еда» на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей в открытый доступ. В марте сервис сообщил об утечке данных своих пользователей, объяснив инцидент недобросовестными действиями одного из сотрудников.

