Бизнесу предложат оборотные штрафы за утечку персональных данных

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подготовили законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечки персональных данных. Документ внесут в Госдуму в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, массовые утечки, зафиксированные в последнее время, свидетельствуют, что двойное увеличение штрафов не поменяло принципиально ситуацию. Сейчас утечка ПД регулируется Кодексом об административных правонарушениях, нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей. Оборотные штрафы - это штрафы в размере доли от годовой выручки организации.

Крупные российские компании, которые оперируют персональными данными граждан, нередко допускают утечку такой информации. Например, в сентябре 2021 года в свободном доступе в интернете появилась база с персональными данными почти 2 миллионов абонентов проводного интернета «Билайна».