Бизнесу предложат оборотные штрафы за утечку персональных данных

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций подготовили законопроект о введении оборотных штрафов для бизнеса за утечки персональных данных. Документ внесут в Госдуму в этом году, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, массовые утечки, зафиксированные в последнее время, свидетельствуют, что двойное увеличение штрафов не поменяло принципиально ситуацию. Сейчас утечка ПД регулируется Кодексом об административных правонарушениях, нарушение грозит штрафом до 500 тысяч рублей. Оборотные штрафы - это штрафы в размере доли от годовой выручки организации.

Крупные российские компании, которые оперируют персональными данными граждан, нередко допускают утечку такой информации. Например, в сентябре 2021 года в свободном доступе в интернете появилась база с персональными данными почти 2 миллионов абонентов проводного интернета «Билайна».

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В том же месяце 2021 года была зафиксирована одна из рекордных утечек персональных данных в истории страны. В сети выставили на продажу базу данных с украденными сведениями 60 миллионов клиентов Сбербанка.

Уже 1 марта 2022 года сервис «Яндекс.Еда» также сообщил об утечке данных. В интернет по вине недобросовестного сотрудника были слиты телефоны клиентов и информация об их заказах. Например, стало известно, что скандально известный журналист Антон Красовский, отличающийся любовью к ненормативной лексике, за 6 месяцев потратил на доставку еды около полумиллиона рублей.

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ФОТО: pixabay.com
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