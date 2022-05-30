Штрафы не помогут: Россиян призвали самостоятельно следить за утечкой персональных данных

«Я считаю, что любая инициатива, направленная на обеспечение безопасности персональных данных лучше, чем ее отсутствие. Однако интересный момент заключается в том, что компания может просто не знать, а потому и не сообщить об утечке данных. В сети можно найти множество баз данных известных брендов, но их актуальность и достоверность не выдерживает никакой критики. Но сам факт наличия этих баз в свободном доступе может быть достаточным, чтобы обвинить компанию в утечке и, как минимум, нанести удар по репутации», - рассказал он.

При этом, по его словам, очень часто утечка данных клиентов происходит по вине сотрудников компаний.