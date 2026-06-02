ИИ, «мировой беспорядок» и европейцы: Чего ждать от ПМЭФ‑2026
В этом году на ПМЭФ приедут представители более 130 стран и территорий, в том числе США, Германии и Саудовской Аравии.
С 3 по 6 июня 2026 года состоится 29‑й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Мероприятие соберёт представителей более 130 стран и территорий, в том числе США, Германии и Саудовской Аравии. Помимо них ожидаются государства Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд, Вьетнам и Индонезия, пока что они находятся на стадии согласования. Также подтверждены делегации из Китая и КНДР. Участники обсудят трансформации мироустройства, новые форматы сотрудничества и вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.
В этом году страной‑гостем форума станет Саудовская Аравия. Участие подтвердили три члена правительства: министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр промышленности Бандар аль‑Хурейф и министр инвестиций Фахд ас‑Сейф.
Россия и Саудовская Аравия давно сотрудничают в сферах энергетики, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, цифровой экономики, транспорта и туризма. На форуме подробно обсудят совместные проекты, трансграничные энергетические инициативы, востребованные технологические решения, а также взаимодействие в фармацевтике, кибербезопасности и логистике. Модератором бизнес‑диалога «Россия — Саудовская Аравия» выступит председатель Российско‑арабского делового совета Сергей Горьков. Среди спикеров — сопредседатели Российско‑саудовского делового совета Владимир Евтушенков и Тарик аль‑Кахтани, а также представители министерств обеих стран.
ПРОГРАММА ФОРУМА
Деловая программа ПМЭФ‑2026 включает четыре ключевых блока, отражающих актуальные вызовы мировой экономики. Участники затронут вопросы фундаментальных изменений геополитической обстановки и обсудят концепцию «мирового беспорядка», при котором конфронтация заменяет сотрудничество, а переговоры всё чаще уступают место экономическому и информационному давлению. Особое внимание уделят роли дипломатии в современных международных отношениях, формированию новой финансовой и энергетической карты мира, стратегическому партнёрству со странами, не поддержавшими западные санкции, и развороту в сторону Глобального Юга.
Значительная часть дискуссий будет посвящена искусственному интеллекту: эксперты рассмотрят не только его возможности, но и риски, связанные, например, с распространением дипфейков. Сессии для финансистов и инвесторов поднимут вопросы привлечения капитала на российский рынок в условиях тарифных и санкционных ограничений, обсудят будущее международных расчётов, стимулирование национального производства и новые индустриальные проекты.
Среди социальных тем, которые поднимут на форуме, — демографические проблемы и меры по стимулированию рождаемости, корпоративная поддержка семей с детьми, а также роль русского языка как стратегического актива.
Помимо основной деловой программы, запланированы дополнительные мероприятия: форумы по малому и среднему предпринимательству и лекарственной безопасности (3 июня), форум по креативным индустриям (6 июня) и Международный молодёжный экономический форум «День будущего» (6 июня). В течение всех дней работы ПМЭФ гости смогут посетить тематические программы и павильоны, такие как «Здоровое общество», «Территория инноваций», «Душа России» и другие.
Известно, что на форуме представят региональный пассажирский самолёт Ил‑114‑300 — модернизированную версию турбовинтового лайнера, призванную заменить устаревший Ан‑24 и составить альтернативу ATR 72 и Bombardier. Кроме того, бренд Aurus продемонстрирует две обновлённые модели люксовых автомобилей: седан Aurus Senat и удлинённую модель Aurus Senat Long.
УЧАСТНИКИ ПМЭФ‑2026
Участие подтвердили представители более 130 стран, включая Азербайджан, Белоруссию, Бразилию, Киргизию, Китай, Молдавию, Таиланд, Танзанию и другие государства.
США представит Родни Кук, глава Комиссии по изящным искусствам, направленный администрацией Дональда Трампа. В рамках форума пройдут два двусторонних диалога, организованные Американской торговой палатой в России и Фондом Росконгресс.
Германия будет представлена на бизнес‑сессии «Россия — Германия», посвящённой перспективам экономического сотрудничества в современных реалиях, в том числе в технологической сфере. Несмотря на сокращение экономических связей, в России продолжают работать около 1,8 тыс. немецких компаний, а объём немецкого капитала в стране превышает €100 млрд. Модератором дискуссии выступит Маттиас Шепп, председатель правления Российско‑германской внешнеторговой палаты. Среди участников — вице‑президент РУСАЛа по международному сотрудничеству Антон Базулев, основатель ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр, владелец ООО «Гиперглобус» Томас Брух и другие бизнес‑лидеры.
К слову, депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер сказал НСН, что участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между Россией и ФРГ.
«Приезд немецких представителей на ПМЭФ сигнализирует, что экономические мосты не должны быть разрушены окончательно. Несмотря на санкции, в России по-прежнему остаётся значительное число немецких компаний – примерно 1600. Объём немецких активов в РФ оценивается в 100 с лишним миллиардов евро. Это показывает, что экономические связи между Германией и Россией не исчезли, даже если сегодня они находятся под сильным политическим давлением», — отметил собеседник НСН.
Узбекистан примет участие не только в деловой, но и в культурной программе. Одним из центральных событий станет совместная выставка с Государственным Эрмитажем «Открывая дворцовые покои: искусство при дворе эмира Бухары», которая откроется 4 июня 2026 года и будет работать до октября. Узбекистан также присоединится к выставке «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная» в Музее Фаберже, где будут представлены экспонаты из Государственного музея искусств Узбекистана. В театральную программу форума войдёт показ оперы Генделя «Тамерлан» на сцене Мариинского театра.
Монголия отметит в 2026 году 105‑летие установления дипломатических отношений с Россией. Монгольская сторона заявила о заинтересованности в расширении делового сотрудничества с российскими партнёрами и участии в профессиональном диалоге на площадке ПМЭФ.
Иран представит актуальные темы торгово‑экономического партнёрства с Россией, включая поставки топлива и продукции металлургической и нефтехимической промышленности, а также взаимодействие в высокотехнологичных сферах, в частности в космической отрасли. Посол исламской республики в Москве Казем Джалали подчеркнул: «Мы заинтересованы в развитии взаимодействия с российскими партнёрами и рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества».
Среди российских участников традиционно выступит президент России Владимир Путин. Также заявлены: первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров , заместители председателя правительства Александр Новак и Алексей Оверчук, заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Цена участия в ПМЭФ‑2026 зависит от выбранного пакета услуг. Полный пакет «Участник», который включает доступ ко всем мероприятиям с 3 по 6 июня (за исключением пленарного заседания и мероприятий по спецприглашению), обойдётся в 1 632 тыс. рублей. Пакет «Участник мероприятий в рамках ПМЭФ», предусматривающий участие только 3 июня, стоит 66 тыс. рублей. Для представителей малого бизнеса в рамках ограниченной квоты предусмотрен льготный пакет за 25 тыс. рублей. Все цены указаны с учётом НДС.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ТПП назвали преждевременным массовое внедрение цифрового рубля
- На вокзалах и в аэропортах РФ появится единая инфраструктура для пассажиров с детьми
- Усатый миротворец: Чему Кот Леопольд научит современного зрителя
- ИИ, «мировой беспорядок» и европейцы: Чего ждать от ПМЭФ‑2026
- Кандидат на пост генсека ООН Бачелет посетит Россию
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок
- Никитин: Пассажиропоток между Россией и Китаем в первом квартале вырос на 46%
- В Индии демонтировали статую Лионеля Месси
- «Ты сошёл с ума?»: Трамп наорал на Нетаньяху из-за сорванного перемирия с Ираном