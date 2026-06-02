Мероприятие соберёт представителей более 130 стран и территорий, в том числе США, Германии и Саудовской Аравии. Помимо них ожидаются государства Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд, Вьетнам и Индонезия, пока что они находятся на стадии согласования. Также подтверждены делегации из Китая и КНДР. Участники обсудят трансформации мироустройства, новые форматы сотрудничества и вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В этом году страной‑гостем форума станет Саудовская Аравия. Участие подтвердили три члена правительства: министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр промышленности Бандар аль‑Хурейф и министр инвестиций Фахд ас‑Сейф.



Россия и Саудовская Аравия давно сотрудничают в сферах энергетики, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, цифровой экономики, транспорта и туризма. На форуме подробно обсудят совместные проекты, трансграничные энергетические инициативы, востребованные технологические решения, а также взаимодействие в фармацевтике, кибербезопасности и логистике. Модератором бизнес‑диалога «Россия — Саудовская Аравия» выступит председатель Российско‑арабского делового совета Сергей Горьков. Среди спикеров — сопредседатели Российско‑саудовского делового совета Владимир Евтушенков и Тарик аль‑Кахтани, а также представители министерств обеих стран.