Кандидат на пост генсека ООН Бачелет посетит Россию

Кандидат на должность генерального секретаря ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет намерена посетить Россию в ближайшие дни. Об этом рассказал замглавы российского МИД Александр Алимов.

По словам дипломата, визит Бачелет в проработке.

«Надеемся принять ее», - заявил Алимов в беседе с РИА Новости.

Замминистра напомнил, что Россию уже посетили другие кандидаты - глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и руководитель ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан.

Ранее стало известно, что нового генсека ООН выберут на закрытых голосованиях летом, далее кандидата должна утвердить Генассамблея организации. Избранный генеральный секретарь вступит в должность 1 января 2027 года, пишет 360.ru.

