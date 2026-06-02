СМИ: ЕС может ввести новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против российских энергетических компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает Politico.
Издание отмечает, что предложения относительно новых ограничений обсуждают в ходе подготовки 21-го пакета антироссийских санкций. Окончательное решение по рестрикциям еще не принято.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС начали разрабатывать очередной пакет санкций в отношении РФ, призванный снизить уровень жизни россиян, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок
- Никитин: Пассажиропоток между Россией и Китаем в первом квартале вырос на 46%
- В Индии демонтировали статую Лионеля Месси
- «Ты сошёл с ума?»: Трамп наорал на Нетаньяху из-за сорванного перемирия с Ираном
- В России раскрыли акцию по краже данных со смартфонов чиновников
- СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных странах в Европе
- В Белгородской области из-за БПЛА загорелось здание предприятия
- Топливный скачок: Как в России остановят подорожание бензина и дизтоплива
- Над регионами России за ночь сбили 148 украинских дронов