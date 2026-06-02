В ТПП назвали преждевременным массовое внедрение цифрового рубля
Массовое внедрение цифрового рубля на фоне регулярных ограничений в работе мобильного интернета выглядит преждевременным, считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
Как отметил Катырин, бизнес зависит от цифровых платежей, банковских приложений, электронных сервисов, касс, однако базовая расчетная инфраструктура в стране сбоит в условиях ограничений интернета. В связи с этим массовое внедрение нового цифрового инструмента преждевременно.
«Сначала нужно обеспечить устойчивую работу связи, банковских сервисов и понятный режим доступа к критически важным ресурсам при ограничениях интернета. Пока этого нет, предприниматель будет воспринимать цифровой рубль как дополнительный операционный риск», - заявил президент ТПП.
При этом для международных расчетов с использованием цифрового рубля нужны соглашения с другими государствами, платформы, правила валютного контроля, а также гарантии исполнения платежей.
Катырин добавил, что цифровой рубль может быть полезен там, где важны прозрачность, адресность и контроль движения денег - в бюджетных выплатах и субсидиях, грантах, государственных закупках или целевом финансировании.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что внедрение цифрового рубля в экономику будет постепенным, без навязывания гражданам, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В ТПП назвали преждевременным массовое внедрение цифрового рубля
- На вокзалах и в аэропортах РФ появится единая инфраструктура для пассажиров с детьми
- Усатый миротворец: Чему Кот Леопольд научит современного зрителя
- ИИ, «мировой беспорядок» и европейцы: Чего ждать от ПМЭФ‑2026
- Кандидат на пост генсека ООН Бачелет посетит Россию
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок
- Никитин: Пассажиропоток между Россией и Китаем в первом квартале вырос на 46%
- В Индии демонтировали статую Лионеля Месси
- «Ты сошёл с ума?»: Трамп наорал на Нетаньяху из-за сорванного перемирия с Ираном