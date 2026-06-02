В ТПП назвали преждевременным массовое внедрение цифрового рубля

Массовое внедрение цифрового рубля на фоне регулярных ограничений в работе мобильного интернета выглядит преждевременным, считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Как отметил Катырин, бизнес зависит от цифровых платежей, банковских приложений, электронных сервисов, касс, однако базовая расчетная инфраструктура в стране сбоит в условиях ограничений интернета. В связи с этим массовое внедрение нового цифрового инструмента преждевременно.

«Сначала нужно обеспечить устойчивую работу связи, банковских сервисов и понятный режим доступа к критически важным ресурсам при ограничениях интернета. Пока этого нет, предприниматель будет воспринимать цифровой рубль как дополнительный операционный риск», - заявил президент ТПП.

При этом для международных расчетов с использованием цифрового рубля нужны соглашения с другими государствами, платформы, правила валютного контроля, а также гарантии исполнения платежей.

Катырин добавил, что цифровой рубль может быть полезен там, где важны прозрачность, адресность и контроль движения денег - в бюджетных выплатах и субсидиях, грантах, государственных закупках или целевом финансировании.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что внедрение цифрового рубля в экономику будет постепенным, без навязывания гражданам, напоминает 360.ru.

