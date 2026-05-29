Путин: Россия будет добиваться, чтобы авто не ввозили в Россию без пошлин

Россия будет добиваться, чтобы беспошлинные поставки автомобилей через третьи страны не попадали на российский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Казахстан.

По словам главы государства, все действия направлены на обеспечение чистоты этого процесса. Необходимо не допустить поставок автопродукции из третьих стран через рынки партнеров, подчеркнул Путин. Россия намерена строго контролировать соблюдение этих правил, сообщает РИА Новости.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета автомобильной темы коснулся и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который отметил, что ставки утилизационного сбора в рамках ЕАЭС слишком высокие и они «скоро могут превысить стоимость самих машин».

Отвечая на это замечание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критика утилизационного сбора является поводом для работы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

