На вокзалах и в аэропортах РФ появится единая инфраструктура для пассажиров с детьми
Инфраструктура для пассажиров с детьми по единому стандарту должна появиться на железнодорожных и автомобильных вокзалах и в аэропортах. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью РИА Новости.
По его словам, министерство утвердило шесть отраслевых стандартов семейноцентричности на транспорте.
«Последний из них, принятый нами в конце мая, - стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры», - подчеркнул министр.
Как отметил Никитин, Минтранс стремится, чтобы родители видели единую, понятную и безопасную инфраструктуру на всех вокзалах и во всех аэропортах.
Ранее министерство утвердило стандарт комнат матери и ребенка и игровых зон для детей на объектах транспортной инфраструктуры. В зависимости от размеров объекта предусмотрено три уровня оснащения таких помещений, пишет 360.ru.
