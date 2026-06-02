На вокзалах и в аэропортах РФ появится единая инфраструктура для пассажиров с детьми

Инфраструктура для пассажиров с детьми по единому стандарту должна появиться на железнодорожных и автомобильных вокзалах и в аэропортах. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью РИА Новости.

По его словам, министерство утвердило шесть отраслевых стандартов семейноцентричности на транспорте.

«Последний из них, принятый нами в конце мая, - стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры», - подчеркнул министр.

Как отметил Никитин, Минтранс стремится, чтобы родители видели единую, понятную и безопасную инфраструктуру на всех вокзалах и во всех аэропортах.

Ранее министерство утвердило стандарт комнат матери и ребенка и игровых зон для детей на объектах транспортной инфраструктуры. В зависимости от размеров объекта предусмотрено три уровня оснащения таких помещений, пишет 360.ru.

