Жёсткая посадка: Почему ЦБ не прогнётся под кабмин по ключевой ставке
Замедление инфляции позволит снизить «ключ» на 0,5 п.п., что приведет к росту экономики на 0,5-1% по итогам 2026 года, заявил НСН финаналитик Александр Разуваев.
На очередном заседании Совета директоров ЦБ может снизить ключевую ставку на 0,5 п.п., несмотря на давление правительства, заявил НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.
Инфляция в России к концу года замедлится до 5,2%, в связи с этим появляется «все больше и больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», заявил ранее РБК глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, при ускорении экономики ведомство не ждет роста инфляции. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, в свою очередь, попросил перестать давить на строителей, выступив против изменения условий выдачи семейной ипотеки.
«Это сигнал Набиуллиной, но у нас ЦБ независим. Думаю, что на ближайшем заседании опять будет снижение ставки на 0,5 п.п. Не думаю, что снижение «ключа» резко подвинет вверх фондовый рынок – только завершение СВО. Но еще такой момент, что у нас больше 60 триллионов рублей находится на вкладах. ЦБ прежде всего думает о вкладчиках, и правильно делает. Основания для снижения «ключа» есть, так что на 0,5 п.п. оно будет. Это никак не повлияет ни на валютный курс, ни на котировки акций. Котировки облигаций будут тихонечко расти, это нормально», - считает Разуваев.
Сдержанное снижение ключевой ставки позволит экономике очень медленно расти, без скачка цен.
«Это говорит о том, что посадка российской экономики состоялась, и дальнейший рост будет без какого-то инфляционного скачка. Она, правда, оказалась жестче, чем думали - за первый квартал произошла рецессия. Минэкономразвития право – скорее всего, по итогам года мы увидим рост экономики на 0,5-1%», - прогнозирует собеседник НСН.
По словам финаналитика, если бы ЦБ не придерживался жесткой денежно-кредитной политики, Россия скатилась бы к очередному кризису.
«У ЦБ с кабмином всегда разногласия. Их не было в 1992 году, когда просто по щелчку Ельцина покрывались любые бюджетные расходы, но как следствие была гиперинфляция. А когда Геращенко пришел, уже пошли разногласия. Он просто сказал, что дефицит бюджета финансирует в 1993-ем, несмотря на то что у него по закону таких полномочий не было, и в мае 1993 года были запущены ГКО (Государственные краткосрочные облигации, создавались для покрытия бюджета, но превратились в финансовую пирамиду и привели к экономическому кризису и дефолту 1998 года. - Прим. НСН)», - напомнил Разуваев.
Ставки по депозитам сегодня практически не отличаются от реальной инфляции, поэтому доход просто «съедается», заявил ранее НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.
