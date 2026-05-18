«Это говорит о том, что посадка российской экономики состоялась, и дальнейший рост будет без какого-то инфляционного скачка. Она, правда, оказалась жестче, чем думали - за первый квартал произошла рецессия. Минэкономразвития право – скорее всего, по итогам года мы увидим рост экономики на 0,5-1%», - прогнозирует собеседник НСН.

По словам финаналитика, если бы ЦБ не придерживался жесткой денежно-кредитной политики, Россия скатилась бы к очередному кризису.

«У ЦБ с кабмином всегда разногласия. Их не было в 1992 году, когда просто по щелчку Ельцина покрывались любые бюджетные расходы, но как следствие была гиперинфляция. А когда Геращенко пришел, уже пошли разногласия. Он просто сказал, что дефицит бюджета финансирует в 1993-ем, несмотря на то что у него по закону таких полномочий не было, и в мае 1993 года были запущены ГКО (Государственные краткосрочные облигации, создавались для покрытия бюджета, но превратились в финансовую пирамиду и привели к экономическому кризису и дефолту 1998 года. - Прим. НСН)», - напомнил Разуваев.

Ставки по депозитам сегодня практически не отличаются от реальной инфляции, поэтому доход просто «съедается», заявил ранее НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик Дмитрий Голубовский.

