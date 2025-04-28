Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз, следует из данных Таможни КНР, передает РИА Новости.
Так, в марте был побит рекорд лета 2022 года. Экспорт вырос до 374,5 тысячи долларов с 33,3 тысячи в марте прошлого года. Всего с начала года продажи российского вина в Китай достигли 642,1 тысячи долларов, это в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.
При этом Евросоюз в феврале нарастил поставки вина в Россию после нескольких месяцев снижения продаж. Отмечается, что во второй месяц года европейские продажи напитка в РФ достигли 7,5 тысячи тонн. Это на 14% больше, чем в январе, и максимум с ноября.
Отгрузки вина в феврале увеличили все крупнейшие поставщики. Так, импорт из Польши вырос в 1,8 раза, до 1,2 тысячи тонн, из Италии и Португалии — до 2,8 тысячи и 878 тонн соответственно, из Латвии — до 1,4 тысячи. В то же время Германия уменьшила продажи в 2,3 раза, до 230 тонн. Всего российские компании за февраль приобрели у европейских стран вина на 28 млн евро, передает «Радиоточка НСН».
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