Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз, следует из данных Таможни КНР, передает РИА Новости.

Так, в марте был побит рекорд лета 2022 года. Экспорт вырос до 374,5 тысячи долларов с 33,3 тысячи в марте прошлого года. Всего с начала года продажи российского вина в Китай достигли 642,1 тысячи долларов, это в 3,3 раза больше, чем в прошлом году.