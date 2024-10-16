«Больно не будет»: Квоту для российского вина в меню ресторанов назвали компромиссом
Ресторанам не хватает наименований российского вина, которые можно было бы добавить в меню в качестве эксклюзивных позиций, сообщил НСН ресторатор Сергей Миронов.
Заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Минпромторг предложил установить обязательную долю российского вина в меню и винных картах ресторанов на уровне 20%, соответствующая информация представлена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Миронов назвал такое решение компромиссным.
«Сначала обсуждалось 50%, но путем долгого диалога нам удалось снизить до 20%, то это уже хорошо. Я сам участвовал в обсуждениях в Минпромторге, 20% - компромиссное решение, для ресторанов это выполнимо. Однако все зависит от заведения. Если у вас ресторан русской кухни, то русского вина будет гораздо больше 20%. Если у вас ресторан японской кухни, то русского вина в меню почти нет. В ресторанах моей франшизы "Мясо&Рыба" есть 20% российского вина. Но у этих ресторанов самонаправленность на российский продукт, для них это естественно», - сообщил он.
По словам собеседника НСН, нововведение потребует от бизнеса существенных затрат, при этом рестораны сегодня столкнулись с нехваткой хорошего российского вина, которое не было бы представлено в торговых сетях.
«В мире 300 тысяч виноделен, у России 248, мы это осознаем. Если сравнивать с дальними азиатскими странами, то Россия винная страна, а если с Италией сравнить – не винная. Рестораны пытаются взять то, что не стоит на полках магазинов, нужен эксклюзив и это тоже проблема. Если мы берем вино из другой страны мира, то понятно, что такое 300 тысяч виноделен в мире, эксклюзив найдешь. С российским вином сложнее, есть хорошие, но для ресторанов их пока не так много. Не думаю, что кто-то сократит импортное вино в меню, скорее добавят количество отечественных позиций. Это будет затратная дополнительная часть: новые холодильники, увеличение меню, товарного остатка. Не будет очень больно, но бизнесу, конечно, придется потратиться», - заключил он.
Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Роскачества, в 2025 году производство белого и розового вина опередит по объему красные. Тенденцию связывают с общим запросом потребителя на менее крепкие напитки. Так средняя крепость красного вина – 14 - 14,5%, у белого показатель чуть меньше, на уровне 11-12%, напоминает «Радиоточка НСН».
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