«Больно не будет»: Квоту для российского вина в меню ресторанов назвали компромиссом

По словам собеседника НСН, нововведение потребует от бизнеса существенных затрат, при этом рестораны сегодня столкнулись с нехваткой хорошего российского вина, которое не было бы представлено в торговых сетях.

«В мире 300 тысяч виноделен, у России 248, мы это осознаем. Если сравнивать с дальними азиатскими странами, то Россия винная страна, а если с Италией сравнить – не винная. Рестораны пытаются взять то, что не стоит на полках магазинов, нужен эксклюзив и это тоже проблема. Если мы берем вино из другой страны мира, то понятно, что такое 300 тысяч виноделен в мире, эксклюзив найдешь. С российским вином сложнее, есть хорошие, но для ресторанов их пока не так много. Не думаю, что кто-то сократит импортное вино в меню, скорее добавят количество отечественных позиций. Это будет затратная дополнительная часть: новые холодильники, увеличение меню, товарного остатка. Не будет очень больно, но бизнесу, конечно, придется потратиться», - заключил он.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Роскачества, в 2025 году производство белого и розового вина опередит по объему красные. Тенденцию связывают с общим запросом потребителя на менее крепкие напитки. Так средняя крепость красного вина – 14 - 14,5%, у белого показатель чуть меньше, на уровне 11-12%, напоминает «Радиоточка НСН».

