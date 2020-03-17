«Идеальный нефтяной шторм»: Россия потеряет триллионы

Падение началось ещё 9 марта после известий о развале сделки ОПЕК+ по сокращению объемов нефтедобычи: тогда котировки обвалились на 30%, но впоследствии скорректировались вверх. Цена даже доходила до $39. Новое снижение котировок наблюдается с начала этой недели. Поводом послужило снижение ставки ФРС США почти до нуля, паника на фондовых рынках и из-за пандемии коронавируса и опасений перехода мировой экономики к рецессии. Ситуацию усугубляет война за долю рынка: Саудовская Аравия объявили скидки на нефть для США и Европы, дисконт для покупателей в Азии и Европе предложили ещё несколько стран ОПЕК.

Российская экономика по-прежнему сильно зависит от цен на нефть, говорил в эфире НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Влияние глобального кризиса на Россию будет определяться тем, насколько сильно подешевеет «черное золото», объяснял он.

«По опыту прошлых кризисов, у нас падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах. С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынках», - отмечал Нечаев.

Экономика России сейчас испытывает «двойной удар и шок», заявил накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По оценке министра финансов Антона Силуанова, из-за снижения цен на нефть Россия в 2020 году потеряет два триллиона рублей. При этом рост инфляции выше целевых 4% в Минфине, что интересно, не прогнозируют.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН предположил, что российские нефтяники не будут сворачивать свои проекты из-за снижения цен на сырьё.

«Другой вопрос, что для бюджета это проблема, поскольку он свёрстан из расчёта 42,4 доллара за баррель. Придётся компенсировать выпадающие доходы из Фонда национального благосостояния», - добавил он.

Вместе с тем, для некоторых американских сланцевых проектов сохранение цен на нынешних минимумах в течение нескольких месяцев может означать уход с рынка, прогнозирует он.

