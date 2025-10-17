СМИ: После разговора с Путиным критический тон Трампа изменился
Американский лидер Дональд Трамп сменил тон в общении с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.
Он перешел к конструктивному диалогу, что, в свою очередь, наносит ущерб интересам Украины. «Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (ракетами Tomahawk) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — пишет агентство.
Это свидетельствует о готовности главы Белого дома предоставить дипломатии еще одну возможность перед тем, как принять решение о более жестких мерах в отношении Москвы, несмотря на то, что его предыдущие попытки пока не принесли результата.
Сам президент США заявил журналистам, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk, несмотря на то, что располагают большим количеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
