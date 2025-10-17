Соцфонд: Средняя пенсия через три года будет больше 30 тысяч рублей
В России средняя страховая пенсия к 2028 году увеличится на четверть, сообщают «Известия».
По данным заключения Счетной палаты на проект бюджета Соцфонда, она достигнет 30 тыс. рублей. Произойдет это благодаря индексациям. При этом выплата будет всё еще в четыре раза ниже зарплаты.
Это связано с тем, что средний заработок также вырастет на четверть, и составит 125 тыс. Из-за этого соотношение выплаты и оклада еще немного сократится — до 23%, что значительно меньше рекомендуемого уровня Международной организации труда — не менее 40%.
Ранее россиянам рассказали, как заработать на максимальную пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
