Исследование: Россияне стали экономить на покупках

Жители России стали экономить на покупках в магазинах, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Совкомбанка».

«Не живите одним днем»: Сумма сбережений должна покрывать расходы на два года

Темпы роста расходов в ритейле упали вдвое. Склонность россиян к сбережению существенно увеличилась в сентябре, указали в Банке России: доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла максимума с 2023 года.

Смена потребительской активности привела к изменениям в структуре выручки ритейлеров — теперь они растут за счет дискаунтеров и корпоративных клиентов.

Ранее стало известно, что россияне из-за экономии средств отказываются от золотых украшений в пользу серебра, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
ТЕГИ:МагазиныРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры