Исследование: Россияне стали экономить на покупках
Жители России стали экономить на покупках в магазинах, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Совкомбанка».
Темпы роста расходов в ритейле упали вдвое. Склонность россиян к сбережению существенно увеличилась в сентябре, указали в Банке России: доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла максимума с 2023 года.
Смена потребительской активности привела к изменениям в структуре выручки ритейлеров — теперь они растут за счет дискаунтеров и корпоративных клиентов.
Ранее стало известно, что россияне из-за экономии средств отказываются от золотых украшений в пользу серебра, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Россияне стали экономить на покупках
- Соцфонд: Средняя пенсия через три года будет больше 30 тысяч рублей
- В Армении жестоко убили врача из Ростова и ее супруга
- СМИ: План Трампа о встрече с Путиным стал сюрпризом для Зеленского
- Дмитриев: Россию и США может соединить тоннель за 8 трлн долларов
- Умер сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли
- Reuters: Индийские НПЗ сокращают импорт нефти из РФ на 50%
- Трамп отказался вводить новые санкции против России
- Индия ответила на заявления Трампа об обещании Моди не покупать нефть из РФ
- В здании администрации Калининграда силовики изъяли документацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru