Исследование: Россияне стали экономить на покупках

Темпы роста расходов в ритейле упали вдвое. Склонность россиян к сбережению существенно увеличилась в сентябре, указали в Банке России: доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла максимума с 2023 года.

Смена потребительской активности привела к изменениям в структуре выручки ритейлеров — теперь они растут за счет дискаунтеров и корпоративных клиентов.

Ранее стало известно, что россияне из-за экономии средств отказываются от золотых украшений в пользу серебра, рассказал НСН ювелир, блогер Олег Моргун.

