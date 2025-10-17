Адвокат экс-генерала Попова рассказал, будет ли он работать в колонии

«У человека три высших военных образования, а вы предлагаете ему тапочки шить?», — заявил Сергей Буйновский. «Будет ли Попов работать — это у него надо спрашивать. Мы такое не обсуждали», — указал правозащитник.

Он отметил, что защита намерена обжаловать через кассационную инстанцию приговор экс-генералу. Подчеркивается, что Попов на самочувствие и условия в ИК не жалуется.

Об ИК-6 в подмосковной Коломне известно, что она специализируется на выпуске изделий легкой промышленности, оказании услуг по сборке и упаковке различных изделий.

Экс-командующего 58-й армией этапировали в подмосковную колонию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

