Адвокат экс-генерала Попова рассказал, будет ли он работать в колонии
Адвокат бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова рассказал, будет ли он работать в колонии, сообщает Telegram-канал Daily Storm.
«У человека три высших военных образования, а вы предлагаете ему тапочки шить?», — заявил Сергей Буйновский. «Будет ли Попов работать — это у него надо спрашивать. Мы такое не обсуждали», — указал правозащитник.
Он отметил, что защита намерена обжаловать через кассационную инстанцию приговор экс-генералу. Подчеркивается, что Попов на самочувствие и условия в ИК не жалуется.
Об ИК-6 в подмосковной Коломне известно, что она специализируется на выпуске изделий легкой промышленности, оказании услуг по сборке и упаковке различных изделий.
Экс-командующего 58-й армией этапировали в подмосковную колонию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Россияне стали экономить на покупках
- Соцфонд: Средняя пенсия через три года будет больше 30 тысяч рублей
- В Армении жестоко убили врача из Ростова и ее супруга
- СМИ: План Трампа о встрече с Путиным стал сюрпризом для Зеленского
- Дмитриев: Россию и США может соединить тоннель за 8 трлн долларов
- Умер сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел Фрейли
- Reuters: Индийские НПЗ сокращают импорт нефти из РФ на 50%
- Трамп отказался вводить новые санкции против России
- Индия ответила на заявления Трампа об обещании Моди не покупать нефть из РФ
- В здании администрации Калининграда силовики изъяли документацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru