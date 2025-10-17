Уральскую пенсионерку обманули в Max, она осталась без квартиры
На Урале мошенники обманули пенсионерку в мессенджере Max, она осталась без квартиры, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
Аферисты использовали привычные схемы с «установкой» умных домофонов и Роскомнадзором, от чего, как предполагалось, должен был спасти переход на российский мессенджер.
65-летней женщине в Max «умный» домофон со скидкой. Россиянка согласилась и продиктовала код из СМС. После этого через мессенджер позвонили якобы из Роскомнадзора, объявив, что женщина общалась с мошенниками. Далее жертву убедили выполнять инструкции, чтобы «мошенникам не досталась квартира». Вскоре к 65-летней свердловчанке приехали риелторы с покупателем. Состоялась сделка купли-продажи квартиры, после чего покупатель отдал пожилой женщине наличные деньги, договорившись о передаче ключей.
В заключение жертва перевела деньги настоящим преступникам через специальное приложение, удалила все переписки, а на следующий день в Max ей сообщили, что «для нее все закончилось». Женщина обратилась в правоохранительные органы. Материальный ущерб оценивается в 1 млн 785 тыс. рублей.
