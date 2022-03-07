И снова здравствуйте. Германия возвращается к сотрудничеству с РФ по энергетике
Признать ошибки «зеленой» энергетики Германия не может и боится развалить энергетический альянс с Россией. Поэтому сотрудничество в этой сфере возобновится.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Европа и Германия не хотят признавать своих ошибок, поэтому обвиняют Россию в своих энергетических проблемах.
С поставок российских энергоносителей были сняты санкции, так как сейчас невозможно по-другому обеспечить энергобезопасность Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
«Власти Германии никогда это не будут признавать, потому что это надо встать перед обществом на колени и сказать, что наши «зеленые» сделки и экологическая модернизация проваливаются. Тут столько говорят о том, какой успех правительства, о переходе на «зеленые рельсы», а тут – признавать, что были просчеты за счет общества, людей и промышленности. Никто не будет признавать это», - уверен немецкий политолог.
Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему США напрямую не наказывает Германию за сотрудничество с Россией.
«Россия дает Германии зарабатывать на газе те деньги, которые раньше зарабатывала Украина. Сложно представить, что Германия откажется» - рассказал эксперт.
Российские контрсанкции могут разрушить многолетний энергетический альянс, считает немецкий политолог Александр Рар.
«Перед каждым шагом, который сейчас хотят сделать на Западе, сразу нужно думать о последствиях, как шахматист. На каждый шаг будет контршаг, и вопрос, - какой будет больнее. Закрытие "Северного потока-2" сильно ударит по российскому престижу, но Россия же ответит зеркально. А начинать сейчас войну в сфере энергетики взрывоопасно, в первую очередь – для Европы, не для Америки или Лондона, которым на это наплевать, они самодостаточно, у них давно свои источники. А Европа, которая связала себя с Россией и выиграла во многом за последние 50 лет, понимает, что подобные острые и жесткие шаги приведут к полному развалу энергетического альянса, что скажется на европейской экономике», - сказал Рар.
Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в декабре 2021 года отверг обвинения Запада о том, что якобы из-за действий «Газпрома» растут цены на газ в Европе. «Да врут все время, поэтому тень на плетень наводят», - подчеркнул Путин.
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