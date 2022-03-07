И снова здравствуйте. Германия возвращается к сотрудничеству с РФ по энергетике

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Европа и Германия не хотят признавать своих ошибок, поэтому обвиняют Россию в своих энергетических проблемах.

С поставок российских энергоносителей были сняты санкции, так как сейчас невозможно по-другому обеспечить энергобезопасность Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.