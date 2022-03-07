Шольц объяснил причину снятия санкций с поставок энергоносителей России

С поставок российских энергоносителей были сняты санкции, так как сейчас невозможно по-другому обеспечить энергобезопасность Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Шольц подчеркнул, что европейские санкции призваны нанести «сильный удар по России». Однако сейчас Запад намерено вывел поставки российских энергоносителей из-под санкций, так как сейчас это важно для обеспечения работы транспорта, промышленности и электроснабжения.

В то же время Шольц отметил, что Германия уже несколько месяцев трудится над разработкой альтернатив российским энергоносителям.

7 марта цена на газ в Европе превысила отметку $3800 за тысячу кубометров.

«Но это не происходит в одночасье», — заявил Шольц.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвросоюзЭнергетика
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