Шольц объяснил причину снятия санкций с поставок энергоносителей России
С поставок российских энергоносителей были сняты санкции, так как сейчас невозможно по-другому обеспечить энергобезопасность Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Шольц подчеркнул, что европейские санкции призваны нанести «сильный удар по России». Однако сейчас Запад намерено вывел поставки российских энергоносителей из-под санкций, так как сейчас это важно для обеспечения работы транспорта, промышленности и электроснабжения.
В то же время Шольц отметил, что Германия уже несколько месяцев трудится над разработкой альтернатив российским энергоносителям.
7 марта цена на газ в Европе превысила отметку $3800 за тысячу кубометров.
«Но это не происходит в одночасье», — заявил Шольц.
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