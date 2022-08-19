Хуснуллин: Для восстановления городов Донбасса пригласят строителей из КНДР

Для работы по восстановлению городов Донецкой народной республики могут быть привлечены строители из КНДР. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, для восстановительных работ на подконтрольных России территорий Украины требуется больше специалистов, передает ТАСС.

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«Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным», — отметил Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Татарстан.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором прибытии в республику группы северокорейских строителей.

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