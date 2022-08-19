Хуснуллин: Для восстановления городов Донбасса пригласят строителей из КНДР

«Сейчас обратились строители из КНДР с предложением. Я хочу сказать, что северокорейские рабочие очень производительны по труду, у нас работают в стране, мы знаем их. Они умеют работать. И если юридических проблем не будет, я считаю это возможным», — отметил Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Татарстан.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о скором прибытии в республику группы северокорейских строителей.

