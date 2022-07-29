Путин заявил о необходимости помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проведение специальной военной операции связано с разрушениями на территории Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным он отметил, что руководство этих регионов обращается к России с просьбой оказать содействие в восстановлении «инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части населённых пунктов».
«Просил бы Вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы.. нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», - добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что республикам Донбасса будет помогать вся Россия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 422 / сут.
Умерли
382 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+4 670 / сут.
- Песков: Россия солидарна с КНР в оценке действий США по Тайваню
- Путин заявил о необходимости помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов
- В Лас-Вегасе затопило крупнейшие казино
- Песков: Разговор Путина с Байденом пока не планируется
- СМИ: украинский суд отменил пожизненное заключение российскому военному
- Песков рассказал, когда пройдёт прямая линия с Путиным
- Криштиану Роналду опроверг слухи об уходе из «Манчестер Юнайтед»
- В «Руспродсоюзе» опровергли продажу заводов Kraft Heinz по выпуску детского питания
- В ДНР заявили о 53 погибших в результате удара по изолятору в Еленовке
- DHL Express прекратит доставку грузов внутри России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru