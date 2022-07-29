Путин заявил о необходимости помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов

На встрече с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным он отметил, что руководство этих регионов обращается к России с просьбой оказать содействие в восстановлении «инженерной инфраструктуры, социальных объектов, жилой части населённых пунктов».

«Просил бы Вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы.. нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», - добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что республикам Донбасса будет помогать вся Россия.