Показатель ключевой ставки зависит от инфляции и достигнет 17% до конца года, а в 2026 продолжит снижаться. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку, сообщил регулятор в своем официальном Telegram-канале. Это произошло впервые за три года, а показатель теперь составил 20%. Эксперт уверен, что такой курс будет продолжаться.