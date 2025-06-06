«Худшее позади!»: Экономист спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки
Снижение ключевой ставки будет продолжаться до осени, рассказал НСН Дмитрий Голубовский.
Показатель ключевой ставки зависит от инфляции и достигнет 17% до конца года, а в 2026 продолжит снижаться. Об этом НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку, сообщил регулятор в своем официальном Telegram-канале. Это произошло впервые за три года, а показатель теперь составил 20%. Эксперт уверен, что такой курс будет продолжаться.
«Логика Центрального банка очень простая: есть такое понятие “реальная ставка”, это номинальная ставка минус показатель инфляции. Для того, чтобы не свалиться к стагфляции, долгосрочной и устойчивой инфляции при низком темпе роста экономики, нужно подержать реальную ставку где-то с год выше 10%, мы это и наблюдаем с прошлого лета. Сейчас уже эти риски не грозят, поэтому можно осторожно проводить нормализацию денежно-кредитной политики: снижать ключевую ставку ровно на столько, на сколько падает инфляция. Я думаю, что до конца года реальная ставка останется такой же, а номинальная достигнет 17% — это мой прогноз. Осенью ее опустят до этих цифр, а затем будут снижать уже в 2026-м году. Скорее всего, пауза наступит после сентября, поскольку рубль ослабнет из-за падения цен на нефть. Мы увидим это только через три месяца, но валюта потеряет примерно 20%, а это добавит около 3% к росту цен. Но худшее позади, все нормально», — отметил он.
Голубовский добавил, что бизнес очень ждал этих мер, так как ему почти нереально существовать сейчас.
«Понижение является сигналом, что в будущем оно продолжится, даже 1% даст положительный эффект для бизнеса, потому что сейчас банки начнут активнее кредитовать экономику. Компании ждут возможности взять в долг на более хороших условиях, потому что большой объем фирм живет сейчас на свои деньги. Это не позволяет наращивать производство, потому что, например, рентабельность сельского хозяйства — 18%, а ставка 21%, а значит, проценты по займам еще выше, и тогда может произойти кассовый разрыв, в такой ситуации даже лучше сокращать объемы. Примерно такая же ситуация и во всех остальных отраслях», — подчеркнул экономист.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил НСН, что ключевая ставка может снизиться на 2% в июне-июле.
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