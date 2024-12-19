«Проверка на прочность»: Ключевая ставка грозит банкротством 25% ТЦ

Торговые центры справляются с натиском онлайн-торговли, так как перестраиваются в общественные пространства, при этом высокая ключевая ставка ЦБ ставит под угрозу существование 20-25% ТЦ, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

Развитие онлайн-торговли и переход потребителей к сберегательной модели принесли дополнительные проблемы владельцам коммерческой недвижимости. Посещаемость российских торгцентров сокращается, что играет на руку ритейлерам, которым теперь проще добиваться заметных скидок на аренду. Наиболее выраженное снижение трафика аналитики зафиксировали в магазинах товаров для детей и электроники — на 11% год к году. Операторы фешен-магазинов показали спад на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%, пишет «Коммерсант». Войцеховский рассказал, какие тренды будут влиять на рынок в 2025 году.