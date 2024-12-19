«Проверка на прочность»: Ключевая ставка грозит банкротством 25% ТЦ
Олег Войцеховский заявил НСН, что отрасль два года ждет господдержки и теперь настаивает на компенсации процентов по кредитам.
Торговые центры справляются с натиском онлайн-торговли, так как перестраиваются в общественные пространства, при этом высокая ключевая ставка ЦБ ставит под угрозу существование 20-25% ТЦ, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
Развитие онлайн-торговли и переход потребителей к сберегательной модели принесли дополнительные проблемы владельцам коммерческой недвижимости. Посещаемость российских торгцентров сокращается, что играет на руку ритейлерам, которым теперь проще добиваться заметных скидок на аренду. Наиболее выраженное снижение трафика аналитики зафиксировали в магазинах товаров для детей и электроники — на 11% год к году. Операторы фешен-магазинов показали спад на 10%, продуктов питания — на 8%, товаров для дома — на 6%, пишет «Коммерсант». Войцеховский рассказал, какие тренды будут влиять на рынок в 2025 году.
«Во-первых, на посещаемость торговых центров влияет обеспеченность населения, какое количество средств будет выделено на покупки товаров. Потребитель перешел к сберегательной модели, что будет влиять и в следующем году. Второй нюанс – развитие онлайн-торговли. Но к этому торговые центры частично уже готовы, продолжают движение в сторону объектов, которые удовлетворяют все потребности населения. Человек не только может купить какие-то товары, поесть, он может социализироваться, любые бытовые услуги получить. Поэтому онлайн полностью не заменит торговые центры. Онлайн просто не все может представить, каким-то сетям удобнее работать по традиционной схеме», - рассказал он.
При этом, по его словам, в 2025 году условия для торговых центров ухудшаются, поэтому отрасль настаивает на льготном кредитовании или компенсации процентов по кредитам.
«В 2025 году вводится еще увеличенный налог на прибыль, увеличиваются налоги на недвижимость на землю, довольно большой пакет сразу, что испытывает торговые центры на прочность. Это все может привести к предбанкротному состоянию ТЦ. Это повлияет на 20-25% всего рынка торговых центров. Когда началось повышение ставки Центробанка и автоматическое повышение ставок по кредитам, мы обратились к федеральному правительству с просьбой разработать систему компенсации процентов по кредитам. Мы уже два года в целом говорим о необходимости льготных кредитов для торговой недвижимости, потому что это сегодня очень хороший способ восстановления инвестиционной привлекательности торговых центров. Также это позволит приводить ТЦ к новому виду, создавать их них общественные пространства. Если будет компенсация или льготное кредитование, это сильно поможет пережить торговым центрам непростые времена», - заключил собеседник НСН.
В ближайшие два-три года могут закрыться 10-15% российских торговых центров, при этом половина ТЦ устарела, заявил ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров «Радиоточке НСН».
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