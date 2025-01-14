«Понижаться не будет»: Костин заявил, что ключевая ставка в 2025 году останется высокой

В первой половине 2025 года ключевая ставка в России будет держаться на высоком уровне, снижение пока не предвидится, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

Он отметил, что ЦБ будет мониторить ситуацию с инфляцией, чтобы принимать решение по ставке, при этом на этот показатель влияет множество факторов, которые трудно предсказать.