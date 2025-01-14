«Понижаться не будет»: Костин заявил, что ключевая ставка в 2025 году останется высокой

В первой половине 2025 года ключевая ставка в России будет держаться на высоком уровне, снижение пока не предвидится, заявил глава ВТБ Андрей Костин, передает РИА Новости.

Он отметил, что ЦБ будет мониторить ситуацию с инфляцией, чтобы принимать решение по ставке, при этом на этот показатель влияет множество факторов, которые трудно предсказать.

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Снижение ключевой ставки опасно для экономики из-за дефицита рабочей силы, говорится в официальном письме ЦБ РФ в ответ на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова. В сообщении уточняется, что даже при условии более дешевых денег для производителей ситуация не поменяется значительно, так как кадровый голод заставит компании наращивать издержки, повышая зарплаты. Это в свою очередь вновь разгонит инфляцию.

В декабре Центробанк РФ вопреки всем прогнозам и ожиданиям повышения сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом Центробанк РФ может вернуться к обсуждению повышения ключевой ставки в феврале 2025 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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