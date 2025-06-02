Финансист допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 2% в июне-июле
Ситуация в экономике перед заседанием Банка России по ставке 6 июня напоминает декабрь 2024 года, когда регулятор обманул ожидания многих аналитиков, заявил НСН Ярослав Кабаков.
Ситуация в экономике позволяет говорить о возможном снижении ключевой ставки уже на заседании Банка России в июне, однако, финальное решение может быть любым. Об этом НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Заседание Банка России (ЦБ) по ключевой ставке намечено на 6 июня. Многие эксперты полагают, что ставка останется на прежнем уровне (21%), хотя уже есть предпосылки для её снижения. Так, глава ВТБ Андрей Костин даже предложил «пари на 10 щелчков», что ставка будет понижена, передает РБК. Кабаков же считает, что ЦБ снова может всех удивить, как полгода назад.
«Появляются условия для снижения ключевой ставки, в том числе из-за замедления темпов инфляции и охлаждения российской экономики. Единственный момент, что мы не видим полную картину по статистическим данным, потому что часть из них придёт позже, часть от СМИ скрывается у нас. Центробанк обладает гораздо большим количеством информации. Ситуация очень похожа на декабрь 2024, когда ЦБ не стал повышать ключевую ставку, а большинство аналитиков были уверены, что она вырастет до 23%. Сейчас похожая ситуация. Можно предположить, что ЦБ пойдет на смягчение денежно-кредитной политики или перейдёт к более мягкой риторике, подразумевая, что ставка будет понижена в июле. Здесь сложно комментировать без всей полноты картины. Сейчас ставка достаточно высокая. Потенциально может быть снижение до двух процентов», — отметил Кабаков.
Ранее глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил в разговоре с НСН, что к концу 2025 года ключевая ставка будет снижена до 18%.
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