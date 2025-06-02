Ситуация в экономике позволяет говорить о возможном снижении ключевой ставки уже на заседании Банка России в июне, однако, финальное решение может быть любым. Об этом НСН рассказал директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Заседание Банка России (ЦБ) по ключевой ставке намечено на 6 июня. Многие эксперты полагают, что ставка останется на прежнем уровне (21%), хотя уже есть предпосылки для её снижения. Так, глава ВТБ Андрей Костин даже предложил «пари на 10 щелчков», что ставка будет понижена, передает РБК. Кабаков же считает, что ЦБ снова может всех удивить, как полгода назад.