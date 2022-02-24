Депутат ГД: Скупка валюты сейчас – ошибочный шаг
Артем Кирьянов заверил россиян, что восстановление курса национальной валюты займет не так много времени.
Россиянам нет смысла сейчас закупаться валютой, стоит дождаться восстановления курса, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Скупка валюты сегодня – это абсолютно ошибочный, на мой взгляд, шаг. Грубо говоря, минимальная финансовая грамотность позволяет видеть, что не надо сейчас это делать. Что значит скупка валют сейчас? Это сейчас потратить больше, не считая комиссий и так далее. Будет откат и восстановление курса, это вопросы не каких-то длинных интервальных периодов», - рассказал он.
После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.
Кроме того, впервые с марта 2020 года индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, индекс Мосбиржи — ниже 2 200 пунктов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Экс-канцлер Австрии Керн заявил о выходе из совета директоров «РЖД»
- «Страх и боль». Иван Ургант и Максим Галкин высказались против войны
- В Донбассе съемочная группа RT Arabic попала под обстрел
- Джонсон созвал экстренное совещание НАТО
- Зеленский объявил о снятии санкций с украинцев, готовых защищать страну
- Лукашенко призвал «терпящую поражение» Украину пойти на уступки России
- Минобороны РФ предупредило о готовящихся провокациях с имитацией жертв среди мирных граждан Украины
- В Китае отказались считать «вторжением» операцию России на Украине
- Глава Крыма поручил готовиться к приему воды из Днепра
- Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru