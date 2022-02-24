Депутат ГД: Скупка валюты сейчас – ошибочный шаг

Артем Кирьянов заверил россиян, что восстановление курса национальной валюты займет не так много времени. 

Россиянам нет смысла сейчас закупаться валютой, стоит дождаться восстановления курса, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Скупка валюты сегодня – это абсолютно ошибочный, на мой взгляд, шаг. Грубо говоря, минимальная финансовая грамотность позволяет видеть, что не надо сейчас это делать. Что значит скупка валют сейчас? Это сейчас потратить больше, не считая комиссий и так далее. Будет откат и восстановление курса, это вопросы не каких-то длинных интервальных периодов», - рассказал он.

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После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.

Кроме того, впервые с марта 2020 года индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, индекс Мосбиржи — ниже 2 200 пунктов.


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