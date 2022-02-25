Мухин: Безвредных для Запада санкций уже не осталось

Алексей Мухин: «Не правда ли, знакомые все фамилии? Да-да, многие из них - это дети высокопоставленных российских чиновников. США тоже расстарались, санкции сыплются, как из рога изобилия. Байден выступил с обращением к нации после начала российской спецоперации на Украине. Для российского бизнеса ограничиваются операции в долларах, евро и йенах. Вводятся блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, банка "Открытие", там целый список и с дочерними предприятиями их несколько десятков. Санкции незаконны, вводятся они под надуманными предлогами. Важно понять несколько вещей: первое, эти санкции не останутся без ответа со стороны России: второе, санкций, которые бы не наносили вреда западной экономике, в арсенале этих ребят уже не осталось. Теперь наше санкционное противостояние носит обоюдно острый характер», - отметил политолог.

