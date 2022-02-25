Мухин: Безвредных для Запада санкций уже не осталось

Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Британия ввела санкции против Шамалова, Фрадкова и Бортникова

Британия ввела санкции против вице-президента ВТБ Дениса Бортникова, главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова, акционера Сибура Кирилла Шамалова, генерального директора ОАК Юрия Слюсаря и главы Новикомбанка Елены Георгиевой, следует из опубликованного санкционного списка в связи с операцией России по демилитаризации на Украине. 

Алексей Мухин: «Не правда ли, знакомые все фамилии? Да-да, многие из них - это дети высокопоставленных российских чиновников. США тоже расстарались, санкции сыплются, как из рога изобилия. Байден выступил с обращением к нации после начала российской спецоперации на Украине. Для российского бизнеса ограничиваются операции в долларах, евро и йенах. Вводятся блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, банка "Открытие", там целый список и с дочерними предприятиями их несколько десятков. Санкции незаконны, вводятся они под надуманными предлогами. Важно понять несколько вещей: первое, эти санкции не останутся без ответа со стороны России: второе, санкций, которые бы не наносили вреда западной экономике, в арсенале этих ребят уже не осталось. Теперь наше санкционное противостояние носит обоюдно острый характер», - отметил политолог.

2

Япония вводит новые санкции против России

В частности, будут заморожены капиталы россиян и запрещена выдача виз гражданам России.

Алексей Мухин: «Ну, что ж, как говорится, выбор сделан. Мирный договор превратился в недостижимую мечту, а с ним и возможный компромисс по островам. Наступившая определенность дорого стоит. И на самом деле, совсем не нам», - прокомментировал он.

3

Россия пригрозила Британии ответными мерами за санкции против "Аэрофлота".

Росавиация направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдать положения соглашения о воздушном сообщении, предупредив, что после санкций против "Аэрофлота" Москва может применить зеркальные меры.

Алексей Мухин: «Есть еще и неприятные меры по закрытию воздушного пространства, напомню. Для отдельно одаренных стран», - сказал собеседник. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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