В ЕС заявили о намерении заблокировать активы Центробанка

МО: вооруженные силы России блокировали Херсон и Бердянск Песков: российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником США и ЕС договорились о введении против России новых финансовых санкций СМИ: страны Евросоюза закроют свое воздушное пространство для российских самолетов