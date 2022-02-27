В ЕС заявили о намерении заблокировать активы Центробанка
Евросоюз планирует «парализовать» активы Банка России. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы парализуем активы российского центрального банка. Это заморозит его транзакции», — цитирует РИА Новости главу ЕК.
Фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель также запретит российским олигархам использовать активы, находящиеся на территории ЕС, пишет Газета.ру.
Ранее стало известно, что Германия намерена отключить от международной системы SWIFT российские банки, в отношении которых были введены санкции из-за российской специальной военной операции на Украине. Под ограничения Евросоюза попали Альфа-банк, Промсвязьбанк, банки «Открытие» и «Россия».
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