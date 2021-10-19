Росстат изменит методы оценки бедности россиян

Росстат намерен усовершенствовать методы оценки финансового положения жителей России, особое внимание будет уделено многодетным семьям и пожилым россиянам. Запрос ведомства на выполнение научно-исследовательской работы по разработке новой методики размещен на портале госзакупок, сообщает РБК.

Сроки подачи заявок завершились накануне. Общая сумма контракта — 3,52 млн рублей. Новые методы расчета должны быть готовы к середине декабря нынешнего года, пишет РИА ФАН.

В рамках исследования необходимо разработать рекомендации по выборочному наблюдению за финансовым положением граждан. Ожидается, что доходы одних и тех же россиян будут оценивать по меньшей мере год и более.

Как отметили в пресс-службе Росстата, ведомство планирует оценивать в первую очередь семьи с детьми и людей старшего возраста, «малые группы, информация о которых в силу разных причин не представлена».

Также статистическое ведомство выяснит, все ли адресаты социальной поддержки нуждаются в ней. Так, некоторые семьи не пользуются правом бесплатного проезда на общественном транспорте.

