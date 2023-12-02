Хлебная страна. Россия вошла в пятерку крупнейших экспортеров зерна в ЕС

Кабмин РФ ввел временный запрет на вывоз за пределы страны пшеницы твердых сортов с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на российском продуктовом рынке. Правительством также установлена квота на вывоз зерна из России в объеме 24 млн тонн. Решение объясняется повышенным спросом на твердые сорта пшеницы.



Однако, российские власти допускают введение запрета на вывоз зерновых из РФ из-за перестраховки, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН. По его словам, беспокойство властей о снижении запасов зерновых до критического уровня беспочвенно. В этом году урожай зерна в России уже достиг отметки в 145 млн тонн, запасы – 34 млн тонн.

«Мы много продаем зерна на мировом рынке. Но даже если мы вывезем 65 млн тонн… У нас 145 млн тонн урожай и 34 млн тонн запасов. Сложите вместе, вычтите 85 млн тонн потребления. И даже если 65 млн тонн вывезти, то это вся наша инфраструктурная возможность, скорее всего мы экспортно этого не сделаем. Будут запасы на следующий сезон», - указал собеседник НСН.

