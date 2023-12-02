Хлебная страна. Россия вошла в пятерку крупнейших экспортеров зерна в ЕС

Урожай зерна позволяет Москве поставлять его на экспорт в ЕС и не опасаться падения внутренних запасов.



Россия снова оказалась в пятерке крупнейших стран-экспортеров зерна в Евросоюз (ЕС). ЕС увеличил объемы закупок российского зерна в десять раз за год — до 180 тыс. тонн. Этот показатель является максимальным с марта прошлого года. Благодаря этому Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз, отмечает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

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Кабмин РФ ввел временный запрет на вывоз за пределы страны пшеницы твердых сортов с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на российском продуктовом рынке. Правительством также установлена квота на вывоз зерна из России в объеме 24 млн тонн. Решение объясняется повышенным спросом на твердые сорта пшеницы.

Однако, российские власти допускают введение запрета на вывоз зерновых из РФ из-за перестраховки, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН. По его словам, беспокойство властей о снижении запасов зерновых до критического уровня беспочвенно. В этом году урожай зерна в России уже достиг отметки в 145 млн тонн, запасы – 34 млн тонн.

«Мы много продаем зерна на мировом рынке. Но даже если мы вывезем 65 млн тонн… У нас 145 млн тонн урожай и 34 млн тонн запасов. Сложите вместе, вычтите 85 млн тонн потребления. И даже если 65 млн тонн вывезти, то это вся наша инфраструктурная возможность, скорее всего мы экспортно этого не сделаем. Будут запасы на следующий сезон», - указал собеседник НСН.
Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерна

Россия может поставить 65 млн тонн зерна на экспорт. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.

Как отметила замминистра в ходе пленарного заседания Новосибирского агропродовольственного форума, данные учитывают планируемый объем сбора.

«Потенциал наш по текущему объему экспорта зерна составляет 65 млн тонн», — указала Лут.

Москва и Пекин подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму $25,7 миллиарда, передает ТАСС со ссылкой на лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна.

Контракт подписан в преддверии форума «Один пояс - один путь» в Пекине. По словам Овсепяна, Россия в течение 12 лет поставит Китаю 70 миллионов тонн зерновых и масляничных грузов.

«Мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», - сказал он.

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Также и Египет договорился о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы, сообщает «Радиоточка НСН».

Ранее правительство России выделило 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Помощь получат аграрии с доходами ниже среднероссийских. Благодаря субсидиям участники рынка компенсируют до 50% затрат на производство и реализацию зерновых. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.




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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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