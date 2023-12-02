Хлебная страна. Россия вошла в пятерку крупнейших экспортеров зерна в ЕС
Урожай зерна позволяет Москве поставлять его на экспорт в ЕС и не опасаться падения внутренних запасов.
Россия снова оказалась в пятерке крупнейших стран-экспортеров зерна в Евросоюз (ЕС). ЕС увеличил объемы закупок российского зерна в десять раз за год — до 180 тыс. тонн. Этот показатель является максимальным с марта прошлого года. Благодаря этому Россия поднялась на четвертое место среди крупнейших экспортеров зерна в Евросоюз, отмечает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.
Кабмин РФ ввел временный запрет на вывоз за пределы страны пшеницы твердых сортов с 1 декабря 2023-го по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на российском продуктовом рынке. Правительством также установлена квота на вывоз зерна из России в объеме 24 млн тонн. Решение объясняется повышенным спросом на твердые сорта пшеницы.
Однако, российские власти допускают введение запрета на вывоз зерновых из РФ из-за перестраховки, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН. По его словам, беспокойство властей о снижении запасов зерновых до критического уровня беспочвенно. В этом году урожай зерна в России уже достиг отметки в 145 млн тонн, запасы – 34 млн тонн.
«Мы много продаем зерна на мировом рынке. Но даже если мы вывезем 65 млн тонн… У нас 145 млн тонн урожай и 34 млн тонн запасов. Сложите вместе, вычтите 85 млн тонн потребления. И даже если 65 млн тонн вывезти, то это вся наша инфраструктурная возможность, скорее всего мы экспортно этого не сделаем. Будут запасы на следующий сезон», - указал собеседник НСН.
Россия может поставить 65 млн тонн зерна на экспорт. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, передает ТАСС.
Как отметила замминистра в ходе пленарного заседания Новосибирского агропродовольственного форума, данные учитывают планируемый объем сбора.
«Потенциал наш по текущему объему экспорта зерна составляет 65 млн тонн», — указала Лут.
Москва и Пекин подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму $25,7 миллиарда, передает ТАСС со ссылкой на лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна.
Контракт подписан в преддверии форума «Один пояс - один путь» в Пекине. По словам Овсепяна, Россия в течение 12 лет поставит Китаю 70 миллионов тонн зерновых и масляничных грузов.
«Мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», - сказал он.
Также и Египет договорился о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы, сообщает «Радиоточка НСН».
Ранее правительство России выделило 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. Помощь получат аграрии с доходами ниже среднероссийских. Благодаря субсидиям участники рынка компенсируют до 50% затрат на производство и реализацию зерновых. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
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