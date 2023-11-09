Путин: Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия

В ходе на российско-казахстанских переговоров он указал, что Россия занимает «первое место в мире по экспорту пшеницы».

«Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что в 2023 году Россия сохранит свой потенциал и сможет поставить на мировые рынки порядка 60 млн тонн пшеницы.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия может поставить 65 млн тонн зерна на экспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

