Путин: Россия превратилась в крупнейшего экспортера продовольствия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние годы Россия превратилась из импортёра в крупнейшего экспортёра продовольствия, сообщает РИА Новости.

Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерна

В ходе на российско-казахстанских переговоров он указал, что Россия занимает «первое место в мире по экспорту пшеницы».

«Мы в России гордимся тем, что нами было сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства», - отметил российский лидер.

Путин добавил, что в 2023 году Россия сохранит свой потенциал и сможет поставить на мировые рынки порядка 60 млн тонн пшеницы.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия может поставить 65 млн тонн зерна на экспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ПродуктыРоссияЭкспортВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры