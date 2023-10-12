Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта зерна из России

Иран предлагает России использовать иранскую территорию как безопасный коридор для экспорта зерна из РФ в третьи страны. Об этом заявил замминистра экономики и финансов исламской республики по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани в интервью РИА Новости.

Путин: Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок

«Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта ... Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера», — отметил Роухани.

По словам замминистра, Москва пока не использовала эту возможность. Как отметил Роухани, украинский конфликт и западные станции сделали коридор через Иран безопасным и альтернативным маршрутом для экспорта российского зерна.

«Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии», — добавил чиновник.

Ранее Роухани назвал опыт РФ по противодействию рестрикциям Запада очень ценным для Ирана, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноРоссияИран

Горячие новости

Все новости

партнеры