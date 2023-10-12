Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта зерна из России

«Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта ... Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера», — отметил Роухани.

По словам замминистра, Москва пока не использовала эту возможность. Как отметил Роухани, украинский конфликт и западные станции сделали коридор через Иран безопасным и альтернативным маршрутом для экспорта российского зерна.

«Этот путь, безусловно, является путем долгосрочного партнерства и стратегии», — добавил чиновник.

Ранее Роухани назвал опыт РФ по противодействию рестрикциям Запада очень ценным для Ирана, сообщает телеканал «360».

