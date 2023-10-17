Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерна

Москва и Пекин подписали крупнейший контракт на поставку зерновых на сумму $25,7 миллиарда, передает ТАСС со ссылкой на лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна.

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Контракт подписан в преддверии форума «Один пояс - один путь» в Пекине. По словам Овсепяна, Россия в течение 12 лет поставит Китаю 70 миллионов тонн зерновых и масляничных грузов.

«Мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», - сказал он.

Ранее Египет договорился о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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