Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерна

Контракт подписан в преддверии форума «Один пояс - один путь» в Пекине. По словам Овсепяна, Россия в течение 12 лет поставит Китаю 70 миллионов тонн зерновых и масляничных грузов.

«Мы совершенно точно с лихвой замещаем выпавшие объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока», - сказал он.

Ранее Египет договорился о закупке почти 800 тысяч тонн российской пшеницы, сообщает «Радиоточка НСН».

