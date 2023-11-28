«Это смешно!»: Планы о запрете экспорта зерновых из РФ объяснили перестраховкой

Российские власти допускают введение запрета на вывоз зерновых из РФ из-за перестраховки, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН. Однако, по его словам, беспокойство властей о снижении запасов зерновых до критического уровня беспочвенно.

Ранее сообщалось, что в правительстве допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн тонн. Согласно данным Минсельхоза, 10 млн тонн хватит примерно на 1,5 месяца. Такой уровень рассчитан на основе годового потребления в России, который составляет 80–85 млн тонн зерновых.

«Это смешно! Второй урожай в историческом разрезе на фоне рекордных запасов переходящих... В нынешнем сезоне нет никаких предпосылок для того, чтобы бить тревогу, их не может быть по определению. До каких 10 млн тонн снизится? У нас переходящие запасы в этом сезоне были свыше 30 млн тонн. Это переходящие запасы на следующий сезон. Вообще, FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) рекомендует 17% от уровня ежегодного потребления. От 80-85 млн тонн 17% - это 15 млн тонн, а у нас в два с лишним раза больше. Это, скорее, какая-то перестраховка, а не попытка повлиять на цены. Как обычно чиновники думают: как бы что не вышло», - сказал Злочевский.