«Это смешно!»: Планы о запрете экспорта зерновых из РФ объяснили перестраховкой
В этом сезоне только переходящие запасы зерна достигли свыше 30 млн тонн, это рекордные показатели, отметил в эфире НСН Аркадий Злочевский.
Российские власти допускают введение запрета на вывоз зерновых из РФ из-за перестраховки, заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский в интервью НСН. Однако, по его словам, беспокойство властей о снижении запасов зерновых до критического уровня беспочвенно.
Ранее сообщалось, что в правительстве допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн тонн. Согласно данным Минсельхоза, 10 млн тонн хватит примерно на 1,5 месяца. Такой уровень рассчитан на основе годового потребления в России, который составляет 80–85 млн тонн зерновых.
«Это смешно! Второй урожай в историческом разрезе на фоне рекордных запасов переходящих... В нынешнем сезоне нет никаких предпосылок для того, чтобы бить тревогу, их не может быть по определению. До каких 10 млн тонн снизится? У нас переходящие запасы в этом сезоне были свыше 30 млн тонн. Это переходящие запасы на следующий сезон. Вообще, FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций) рекомендует 17% от уровня ежегодного потребления. От 80-85 млн тонн 17% - это 15 млн тонн, а у нас в два с лишним раза больше. Это, скорее, какая-то перестраховка, а не попытка повлиять на цены. Как обычно чиновники думают: как бы что не вышло», - сказал Злочевский.
Он отметил, что в этом году урожай зерна в России уже достиг отметки в 145 млн тонн, запасы – 34 млн тонн.
«Мы много продаем зерна на мировом рынке. Но даже если мы вывезем 65 млн тонн… У нас 145 млн тонн урожай и 34 млн тонн запасов. Сложите вместе, вычтите 85 млн тонн потребления. И даже если 65 млн тонн вывезти, то это вся наша инфраструктурная возможность, скорее всего мы экспортно этого не сделаем. Будут запасы на следующий сезон», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Злочевский рассказал, что цены на зерновые падали весь прошлый и нынешний сезоны. По его словам, аграрии вынуждены снижать производственный потенциал из-за недостатка денег и инвестиций.
«Цены на зерновые падали весь прошлый сезон и падают нынешний. У нас даже нет в текущих ценах отражения не то, чтобы инфляции, а курсовой разницы. Доллар сильно укрепился, рубль сильно ослаб, а это никак не отражается во внутренних ценах вообще. Аграрии очень плохо себя чувствуют и снижают производственный потенциал, поскольку технологичность падает, денег нет, инвестиций нет», - резюмировал он.
Ранее Минсельхоз РФ сообщал, что в этом году урожай зерна достигнет 147 млн тонн. Президент России Владимир Путин отмечал, что в прошлом году собрали почти 158 млн тонн, это был рекорд, передает «Радиоточка НСН».
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