Экономист призвал радоваться вводу карточек на продукты

Рост цен на продукты питания в России может привести к появлению продуктовых карточек для малообеспеченных категорий граждан, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на руководителя Института экономики РАН Руслана Гринберга.

«Продукты – малоимущим»: Как продпомощь удовлетворит аппетиты инфляции

По его словам, такая практика используется во многих странах мира, а потому этого не стоит бояться.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», – сказал эксперт.

Как считает экономист, это радостная новость для российских граждан, поскольку аналогичная практика используется в США.

Продуктовая помощь малоимущим россиянам – эффективная мера поддержки в условиях неконтролируемого роста цен, однако она вряд ли будет реализована, рассказал депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что Минэкономразвития планирует оказать малоимущим россиянам продовольственную помощь. По данным «Известий», это станет одной из мер для стабилизации цен на продуктовом рынке.

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ФОТО: РИА Новости Руслан Кривобок
ТЕГИ:Цены На ПродуктыИнфляцияпродуктовые карточки
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