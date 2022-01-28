Мишустин отдал распоряжение следить за ценами на продукты

Глава российского правительства Михаил Мишустин отдал распоряжение специалистам Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ростом цен на продукты питания. По словам премьер-министра ФАС максимально быстро должна отреагировать на изменения стоимости. Вся работа должна вестись системно, подчеркнул Мишустин.

Он также обратил внимание на обеспечение граждан страны жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами.

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«На такие препараты приходится примерно 56% рынка всех лекарственных препаратов и в этом случае, также очень важно держать на постоянном контроле, в том числе и цены», - указал премьер.

Глава кабмина поручил и Минсельхозу ежедневно следить за ценами на рынке продуктов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России с 1 февраля будут увеличены ежемесячные выплаты семьям с детьми, гражданам с ограничениями по здоровью, ветеранам на 8,4%.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:Цены На ПродуктыРост ЦенПремьер-министрМихаил Мишустин
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