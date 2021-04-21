Чрезвычайное демографическое послание Путина

Ситуация чрезвычайная. Пожалуй, впервые в таких выражениях на высшем государственном уровне оценивается демографическая ситуация в стране. Такой эпитет применил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию:

«Мы столкнулись с эпидемией в то время, когда совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов сороковых и девяностых годов прошлого века. Мы понимаем, что сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная», - заявил глава государства.

Для решения демографической проблемы Владимир Путин потребовал подготовить к 1 июля систему мер поддержки семей с детьми, главная задача которой - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Часть таких мер необходимо принять незамедлительно, - указал президент и сам эти меры озвучил.

Во-первых, это выплата с 1 июля детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Во-вторых, это ежемесячная выплата в 6 350 рублей для беременных женщин, находящихся в трудной материальной ситуации.

И в третьих, это единовременная выплата семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками по 10 тысяч рублей на каждого школьника. Выплата будет проведена в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу, - добавил Владимир Путин.

Целый ряд инициатив, выдвинутых президентом в послании Федеральному собранию, направлен на укрепление здоровья граждан. С 1 июля следует запустить программу диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов. Программу туристического кешбэка для путешествий по России - продлить:

«Чтобы как можно больше людей могли укрепить здоровье в санаториях и пансионатах, предлагаю, по меньшей мере, до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», - сказал президент.

А при покупке путевок в детские лагеря он предложил возвращать половину стоимости.

Кроме того, уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно должен оплачиваться в размере 100% заработка.



«Сбережение народа - наш высший национальный приоритет», - заявил Владимир Путин. Помогут ли представленные в послании меры в претворении этого приоритета в жизнь? Сомнительно. Хотя бы потому, что ни одна из них не решает ни проблему бедности, которая сокращается только в отчетах Росстата, ни (во многом, как следствие первого) стимулирует заводить больше детей. Программа туристического кешбэка едва покроет рост цен на российских курортах в условиях закрытых границ. А вот что касается разовой выплаты «на тетрадки» к 1 сентября, она больше похожа на стимулирующую – но к 19 сентября, единому дню голосования.

