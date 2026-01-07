Трамп: Россия и Китай не будут бояться НАТО без США

Россия и Китай не будут бояться НАТО, если США перестанет быть членом организации. Об этом в своей соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп: США нужен контроль над Гренландией в оборонительных целях

По его словам, Вашингтон всегда будет рядом с альянсом, «даже если они не будут рядом с нами».

При этом Трамп выразил сомнение в готовности блока прийти на помощь США когда это будет необходимо.

«Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится», — заключил глава Белого дома.

Ранее генсек Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что приветствует мирные усилия Трампа по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:НАТОРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры