Годовая инфляция в России снизилась до 5,5%

В Минэкономравития сообщили о снижениях темпов инфляции. По словам замглавы ведомства Полины Крючковой, годовая инфляция в России на 19 апреля снизилась до 5,5% с пиковых 5,8% на конец марта.

«Системные меры, принятые правительством для снижения влияния роста мировых цен на внутренний рынок, носят комплексный характер и уже позволили снизить волатильность цен на ряд базовых продуктов питания», - заявила Крючкова журналистам. По ее мнению, если бы такие мероприятия не были приняты, то в марте инфляция достигла бы шести процентов.

Комментируя последнюю статистику Росстата, замминистра отметила, что в ведомстве готовят комплекс мер по сдерживанию цен на зерно, подсолнечное масло и семена подсолнечника.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост цен в РФ с начала года к 19 апреля уже составил 2,5%.

Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал об ошибке Росстата.

