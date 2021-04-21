«Тень на плетень»: Путин заявил об отказе директивной установки цен на продукты
Российские власти не собираются заниматься административным регулированием цен, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию.
«Никто не говорит, что мы будем директивно цены устанавливать, не надо здесь наводить тень на плетень и всех пугать», - подчеркнул глава государства. По его словам есть рыночные механизмы, которые надо вовремя использовать.
«Мы столкнулись с ростом цен, которые съедают доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точеные, по сути, директивные меры, конечно же нельзя. Мы помним к чему это привело в конце 1980-ых, в 1990-ые годы в Советском Союзе – к пустым полкам».
Сейчас, по словам президента, даже на пике эпидемии, ничего подобного допущено не было. Путин поставил задачу правительству сформировать с помощью рыночных механизмов долговременную гарантированную предсказуемость цен и качественное насыщение внутреннего рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru