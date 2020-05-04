Отпуск вместо зарплаты. Юрист рассказал, как работодатели избегают выплат сотрудникам

Как отметил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани рассказал, как работодатели находят лазейки в законах, чтобы не платить зарплату сотрудникам.

«Возможность задержки выплаты зарплаты сегодня законом не предусматривается. Если свои обязательства работодатель не будет выполнять в полном объёме, то это повлечёт за собой меры проверки и реагирование контрольно-надзорных органов, в том числе, органов прокуратуры. Невыплата заработной платы является уголовно наказуемым деянием. Поэтому когда началась вся эта вакханалия с коронавирусом и были объявлены обязательные выходные, которые, как считает президент, должны быть оплачены работодателем, умные работодатели предложили сотрудникам уйти в отпуска без сохранения заработной платы», - рассказал юрист.

Однако отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска смогли не все — например, продолжили работать предприятия непрерывного цикла. Если они не смогли добиться прибыли, покрывающей расходы на фонд оплаты труда, им грозит разорение, считает Тиур Маршани.

«К огромному сожалению, сейчас мы понимаем, что государство, которое должно было должно было использовать стабилизационный фонд для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и выплаты пособий, переложило эту функциональную нагрузку на работодателя. Это будет очень существенный удар по экономическим интересам среднего класса. Говорят, что с 11 мая ещё будут продлены меры самоизоляции — и тогда я не знаю, как бизнес сможет выжить в это непростое время», - подчеркнул собеседник НСН.

Маршани присоединился к мнению экономистов, полагающих, что государство могло бы помочь гражданам прямыми выплатами.

«Как пример можем взять США. Кто бы что ни говорил, а 1700 долларов — единовременная выплата сегодня каждый месяц выплачивается гражданам США и лицам, имеющим вид на жительство. А в Америке сегодня живёт 300 миллионов официальных граждан США. То есть 142 млн в России по усреднённым данным Росстата и 300 миллионов в США. При этом, если их разделить наш стабилизационный фонд и поступающие доходы на душу населения, мы можем жить как в Саудовской Аравии, получая в год от 30 до 40 миллионов рублей каждый. Это рента от использования природных ресурсов и богатств. Но это не делается, потому что у правительства, наверно, другие взгляды на дальнейшее функционирование нашей экономики», - подытожил юрист.

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с НСН высказал мнение, что у работодателей сейчас мало вариантов — либо договариваться с сотрудниками или с банками, либо разоряться.

