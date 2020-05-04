Договариваться или разоряться. Названы пути оплаты нерабочих дней в мае

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с НСН перечислил возможные варианты для работодателей, у которых нет денег на зарплаты.

«Отправлять людей в административный отпуск, договариваться с работниками, чтобы они его взяли для лечения. Разоряться. Какие ещё выходы? Брать обещанный правительством беспроцентный кредит на выплату заработной платы», - предположил он.

Беспроцентные займы на зарплаты первоначально были введены для малого бизнеса, однако позже их распространили на средний и крупный бизнес. Такой кредит выдают сроком на шесть месяцев. Однако совершенно не понятно, за счёт чего предприятию гасить его спустя шесть месяцев, пусть даже и без процентов, заявил РБК финансовый консультант Игорь Файнман. «В лояльность банков через полгода верить не приходится, и эта мера вполне может толкнуть предприятия к банкротству», - полагает он.

