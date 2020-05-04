Договариваться или разоряться. Названы пути оплаты нерабочих дней в мае

Если у компании нет денег, можно взять беспроцентный кредит на выплату зарплаты, заявил в эфире НСН замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.

Дни 6, 7 и 8 мая в России будут нерабочими с сохранением заработной платы, объявил на прошлой неделе президент России Владимир Путин. Как разъяснили в Минтруде, работодатели должны будут выплачивать зарплату сотрудникам за эти дни по тому же принципу, что и в апреле — то есть в обычном размере. При этом нерабочий период в стране продолжается с конца марта, и у тех компаний малого бизнеса, у которых ещё остались деньги, они на исходе.

Связанные одной цепью. Чем обернётся желание «подоить» бизнес за неоплачиваемый отпуск?

Заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с НСН перечислил возможные варианты для работодателей, у которых нет денег на зарплаты.

«Отправлять людей в административный отпуск, договариваться с работниками, чтобы они его взяли для лечения. Разоряться. Какие ещё выходы? Брать обещанный правительством беспроцентный кредит на выплату заработной платы», - предположил он.

Беспроцентные займы на зарплаты первоначально были введены для малого бизнеса, однако позже их распространили на средний и крупный бизнес. Такой кредит выдают сроком на шесть месяцев. Однако совершенно не понятно, за счёт чего предприятию гасить его спустя шесть месяцев, пусть даже и без процентов, заявил РБК финансовый консультант Игорь Файнман. «В лояльность банков через полгода верить не приходится, и эта мера вполне может толкнуть предприятия к банкротству», - полагает он.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
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