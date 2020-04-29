Названы сферы, в которым россиянам урезали зарплаты сильнее всего

В случае с компаниями из сферы спорта, отдыха и развлечений фонд оплаты труда сократился на 33 процента. При этом 35 процентов предприятий в принципе перестали платить своим сотрудникам, 49 процентов фирм — начали платить меньше.



В общепите фонд зарплаты стал меньше на 24 процента, 18 процентов компаний перестали платить зарплату, 68 процентов срезали зарплаты.

На те же 24 процента упал фонд оплаты труда у отелей. Однако в этой сфере не платят персоналу только 10 процентов компаний, уменьшили зарплаты — 75 процентов.



Также заметное снижение в фондах оплаты труда зафиксировано в образовании (-21 процент), аренде и лизинге (-17 процентов), розничной торговле (-15 процентов), недвижимости (-14 процентов), трудоустройстве и подборе персонала (-14 процентов) и рекламе (-13 процентов).

