Минобороны: Россия нанесла групповой удар по украинским военным аэродромам

Вооруженные силы РФ атаковали инфраструктуру украинских военных аэродромов. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атака была совершена минувшей ночью.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре... аэродромов», - говорится в сообщении.

Назначенные объекты были поражены.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России освободила село Толстой в Донецкой Народной Республике, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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