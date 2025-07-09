Минобороны: Россия нанесла групповой удар по украинским военным аэродромам
Вооруженные силы РФ атаковали инфраструктуру украинских военных аэродромов. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве уточнили, что атака была совершена минувшей ночью.
«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре... аэродромов», - говорится в сообщении.
Назначенные объекты были поражены.
Ранее Минобороны сообщило, что армия России освободила село Толстой в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
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