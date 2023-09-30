Горячая торговля. Россия усиливает взаимодействие с Африкой на фоне растерянности Запада

Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.

«Такой эффект беспокоит Париж. Африканские страны недовольны французской политикой, влиянием. Будем считать, что это очередной африканский "майдан"», - сказал Федоров.

Так или иначе, разрешить ситуацию в регионе пока не выходит, а Le Figaro продолжает выходить с обидными для Макрона статьями. Накануне газета выпустила материал, в котором сравнила влияние Франции и России в Африке. По данным издания, Франция теряет влияние, а Россия - наращивает, при этом отмечается, что у Макрона не осталось рычагов давления, чтобы изменить расклад в свою пользу.

Нестабильная ситуация в африканском регионе, кажется, застала врасплох не только Францию, но и коллективный Запад в лице США. 30 августа вслед за Нигером переворот случился в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных, но провалом это «гонка» закончилась не только для нынешнего главы Габона.

Соединенные Штаты никогда особо не интересовались Африкой, приоритетами для них являлись Европа, Азия и Ближний Восток, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН. Однако, указал он, интересы Вашингтона сместились на африканский континент с началом новой холодной войны против России и Китая.