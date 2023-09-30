Горячая торговля. Россия усиливает взаимодействие с Африкой на фоне растерянности Запада
Россия увеличивает торговые обороты с Африкой и партнерские связи, пока Запад теряет влияние на континенте.
За первые восемь месяцев 2023 года объемы торговли между Россией и странами Африки увеличился на 43,5% и достиг 15,5 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные российского Минэкономразвития. В пятерку африканских стран-лидеров по объему товарооборота с РФ сошли Ливия, Алжир, Тунис, Марокко, а возглавил список Египет.
В совете экономического лидерства Африки призвали БРИКС создать собственную валюту, сообщает РИА Новости.
Странам союза нужна новая валюта, которая будет выгодна его участницам, заявил вице-президент Совета экономического лидерства Африки Перси Морапеди Коджи.
«Самое время делать вещи так, как мы этого хотим. Нам нужно иметь возможность выбирать, с кем мы хотим торговать», - сказал Коджи.
Президент России Владимир Путин счел процесс отказа от доллара на пространстве БРИКС необратимым, пишет ТАСС.
Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться. В прошлом году она составила 28,7%, уточнил Путин.
Генерал Сергей Суровикин объявился в Африке в составе делегации Минобороны России.
Фотографии с бывшим командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации были опубликованы в соцсетях алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса.
В комментарии к снимкам говорится, что высокопоставленную российскую делегацию, которая посетила Великую мечеть, принял имам.
Россия усиливает свое влияние в Африке, примером чему являются саммиты Россия - Африка в Санкт-Петербурге и БРИКС в ЮАР. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Отмечается, что после военного переворота в Нигере события в Габоне стали сюрпризом для всех заинтересованных в регионе игроков, когда США и Франция не смогли выработать единую стратегию действий и даже «поссорились» на этом фоне.
Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.
«Такой эффект беспокоит Париж. Африканские страны недовольны французской политикой, влиянием. Будем считать, что это очередной африканский "майдан"», - сказал Федоров.
Так или иначе, разрешить ситуацию в регионе пока не выходит, а Le Figaro продолжает выходить с обидными для Макрона статьями. Накануне газета выпустила материал, в котором сравнила влияние Франции и России в Африке. По данным издания, Франция теряет влияние, а Россия - наращивает, при этом отмечается, что у Макрона не осталось рычагов давления, чтобы изменить расклад в свою пользу.
Нестабильная ситуация в африканском регионе, кажется, застала врасплох не только Францию, но и коллективный Запад в лице США. 30 августа вслед за Нигером переворот случился в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных, но провалом это «гонка» закончилась не только для нынешнего главы Габона.
Соединенные Штаты никогда особо не интересовались Африкой, приоритетами для них являлись Европа, Азия и Ближний Восток, заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью НСН. Однако, указал он, интересы Вашингтона сместились на африканский континент с началом новой холодной войны против России и Китая.
Блохин указал, что Париж и Вашингтон договорятся о зоне своих влияний на континенте и объединятся, чтобы ослабить Россию в Африке.
«Удар произошел больше не для США, а для Франции. Но между собой они в любом случае договорятся, потому что все это одна большая семья под названием Запад. У них между собой есть шероховатости, но это не фундаментальное противоречие. Россию они рассматривают в качестве геополитического противника… Поэтому шероховатости они решат, а нас попытаются всячески ослабить. США прошляпили Африку. Десятилетиями ей не занимались, она рассматривалась как поле для экспериментов, не более того», - резюмировал Блохин.
30 августа вслед за Нигером переворот случился в Габоне. Накануне там прошли президентские выборы, результаты которых не устроили военных, но провалом это «гонка» закончилась не только для нынешнего главы Габона. Стало понятно, что «африканский ветер перемен» стал сюрпризом для всех заинтересованных в регионе игроков, когда США и Франция не смогли выработать единую стратегию действий и даже «поссорились» на этом фоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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