Давление и вмешательство: Запад пытается сорвать саммит «Россия — Африка»

Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите «Россия — Африка» связано не только с их планами, но и с давлением Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов, Франции и других государств через их диппредставительства в африканских странах», - сказал Песков.

Он отметил, что США и ряд государств оказывают давление на страны Африки, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме. Песков назвал происходящее возмутительным, однако отметил, что это никак не помешает успешному проведению саммита. Он подчеркнул, что Россия рада приветствовать всех уже прибывших представителей африканских стран.