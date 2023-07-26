Давление и вмешательство: Запад пытается сорвать саммит «Россия — Африка»
Большинство лидеров африканских стран отказались участвовать в саммите. Российские власти заявляют о беспрецедентном давлении Запада, между тем Путин уже начал серию встреч перед мероприятием.
Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите «Россия — Африка» связано не только с их планами, но и с давлением Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов, Франции и других государств через их диппредставительства в африканских странах», - сказал Песков.
Он отметил, что США и ряд государств оказывают давление на страны Африки, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме. Песков назвал происходящее возмутительным, однако отметил, что это никак не помешает успешному проведению саммита. Он подчеркнул, что Россия рада приветствовать всех уже прибывших представителей африканских стран.
ДАВЛЕНИЕ НА АФРИКУ
Второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. В МИД РФ ранее сообщали, что Россия получила подтверждение об участии в саммите от 49 государств. Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков 18 июля заявлял, что подобный подход показал твердый настрой африканских стран на развитие отношений с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.
За день до саммита, 26 июля, делегации начали прибывать в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково их встречал замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Уже прилетели делегаты, в частности, из Экваториальной Гвинеи, Чада, Коморских Островов, Сомали, а также некоторых других государств.
Также уже прибыли президент Эритреи Исайяс Афеворк, глава Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, президент Зимбабве Мнангагва Эммерсон и президент ЮАР Сирил Рамафоса. По словам помощника президента Юрия Ушакова, всего в Санкт-Петербург прибудут лишь 17 из 54 иностранных лидеров. Президент РФ Владимир Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.
К вечеру 26 июля Путин уже начал серию международных встреч с гостями саммита. Российский лидер планирует встретиться с президентом Египта, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.
По данным ТАСС, двусторонние встречи будут идти с 26 по 29 июля. А после завершения саммита, 28 июля, планируется рабочий обед Владимира Путина с лидерами африканских стран – участниц мирной миссии по Украине.
МИР НА УКРАИНЕ ОТ ЮАР
Президент ЮАР Рамафоса выступает за скорейшее установление мира на Украине. Еще в июне африканская делегация приезжала в Россию и на Украину, чтобы обсудить мирный план. На этих переговорах африканские представители озвучили один общий посыл: они хотели бы решить гуманитарные проблемы и создать условия для диалога между Россией и Украиной. В частности, среди пунктов мирной инициативы были деэскалация конфликта с обеих сторон и признание суверенитета стран в понимании Устава ООН.
Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы к переговорам только после полного вывода российских войск. А Владимир Путин показал парафированный проект мирного договора с Украиной, который готовился еще в марте 2022 года в Стамбуле.
Однако ЮАР не оставляет попыток добиться переговоров между Москвой и Киевом. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников страны сообщала, что Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирной инициативы. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор 26 июля подтвердила, что африканские страны хотят и готовы продолжать обсуждение плана мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.
«Мы первая группа лидеров, у которой появился такой доступ как к властям Украины, так и к властям России. Другие создавали такую атмосферу враждебности, что могут вести диалог только с одной стороной, но не с другой. Поэтому, на мой взгляд, Африка находится в уникальной позиции с тем, чтобы сыграть очень важную роль», - сказала Пандор в интервью RT.
Саммит «Россия – Африка» проводится второй раз, первый прошел в 2019 году в Сочи. Тогда ни одна из стран не отказалась от приглашения, сообщает «Радиоточка НСН».
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