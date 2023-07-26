Давление и вмешательство: Запад пытается сорвать саммит «Россия — Африка»

Большинство лидеров африканских стран отказались участвовать в саммите. Российские власти заявляют о беспрецедентном давлении Запада, между тем Путин уже начал серию встреч перед мероприятием. 

Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите «Россия — Африка» связано не только с их планами, но и с давлением Соединенных Штатов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов, Франции и других государств через их диппредставительства в африканских странах», - сказал Песков.

Он отметил, что США и ряд государств оказывают давление на страны Африки, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме. Песков назвал происходящее возмутительным, однако отметил, что это никак не помешает успешному проведению саммита. Он подчеркнул, что Россия рада приветствовать всех уже прибывших представителей африканских стран.

МИД РФ: Россия пригласила на саммит лидеров всех стран Африки

ДАВЛЕНИЕ НА АФРИКУ

Второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. В МИД РФ ранее сообщали, что Россия получила подтверждение об участии в саммите от 49 государств. Заместитель директора департамента Африки МИД РФ Александр Поляков 18 июля заявлял, что подобный подход показал твердый настрой африканских стран на развитие отношений с Россией, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада.

За день до саммита, 26 июля, делегации начали прибывать в Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково их встречал замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Уже прилетели делегаты, в частности, из Экваториальной Гвинеи, Чада, Коморских Островов, Сомали, а также некоторых других государств.

Также уже прибыли президент Эритреи Исайяс Афеворк, глава Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, президент Зимбабве Мнангагва Эммерсон и президент ЮАР Сирил Рамафоса. По словам помощника президента Юрия Ушакова, всего в Санкт-Петербург прибудут лишь 17 из 54 иностранных лидеров. Президент РФ Владимир Путин намерен с каждым из них пообщаться лично.

К вечеру 26 июля Путин уже начал серию международных встреч с гостями саммита. Российский лидер планирует встретиться с президентом Египта, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом и главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф.

По данным ТАСС, двусторонние встречи будут идти с 26 по 29 июля. А после завершения саммита, 28 июля, планируется рабочий обед Владимира Путина с лидерами африканских стран – участниц мирной миссии по Украине.

Foreign Policy: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы попытаться поссорить ее с Россией

МИР НА УКРАИНЕ ОТ ЮАР

Президент ЮАР Рамафоса выступает за скорейшее установление мира на Украине. Еще в июне африканская делегация приезжала в Россию и на Украину, чтобы обсудить мирный план. На этих переговорах африканские представители озвучили один общий посыл: они хотели бы решить гуманитарные проблемы и создать условия для диалога между Россией и Украиной. В частности, среди пунктов мирной инициативы были деэскалация конфликта с обеих сторон и признание суверенитета стран в понимании Устава ООН.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве готовы к переговорам только после полного вывода российских войск. А Владимир Путин показал парафированный проект мирного договора с Украиной, который готовился еще в марте 2022 года в Стамбуле.

Однако ЮАР не оставляет попыток добиться переговоров между Москвой и Киевом. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников страны сообщала, что Рамафоса воспользуется присутствием на саммите «Россия-Африка» для продвижения мирной инициативы. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор 26 июля подтвердила, что африканские страны хотят и готовы продолжать обсуждение плана мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

«Мы первая группа лидеров, у которой появился такой доступ как к властям Украины, так и к властям России. Другие создавали такую атмосферу враждебности, что могут вести диалог только с одной стороной, но не с другой. Поэтому, на мой взгляд, Африка находится в уникальной позиции с тем, чтобы сыграть очень важную роль», - сказала Пандор в интервью RT.

Саммит «Россия – Африка» проводится второй раз, первый прошел в 2019 году в Сочи. Тогда ни одна из стран не отказалась от приглашения, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СШАРоссияАфрикаСаммит

Горячие новости

Все новости

партнеры